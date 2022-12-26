برنامج «صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية.. كثافات أعلى «أكتوبر»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، الحالة المرورية اليوم، حيث توجد كثافات على طريق المحور للقادم من ميدان لبنان بسبب أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق، وتستمر الكثافات حتى ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر، فهناك سيولة مرورية، كما يشهد محور صفط اللبن كثافات مرورية.

كثافات على كوبري أكتوبر

وقالت الإعلامية جومانا ماهر، إنّ كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام القادم من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي.

والأمر ذاته للمتجه إلى ميدان التحرير ومدينة نصر ومحور النصر، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري، أما نفق الأزهر فيشهد تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس.

كثافات مرورية في رمسيس

وتظهر بعض الكثافات المرورية بشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية، إضافة إلى مطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى شارع أحمد سعيد، كما ظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام تجاه الطريق الزراعي ومنه إلى الأقاليم.

بعض الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري

وظهرت بعض الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، والأمر ذاته للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.