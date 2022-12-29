«صنايعية مصر» يخطط لنقلة جديدة للحرف التراثية.. تدريب كوادر وتسويق منتجات

«صنايعية مصر»، مبادرة للحفاظ على الحرف التراثية والتقليدية، تنظمها وزارة الثقافة من خلال صندوق التنمية الثقافية، وفقا لأهداف محددة تتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية، بحسب الدكتور أشرف رضا رئيس اللجنة المشرفة على المبادرة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، لافتا إلى أن بعض الحرف بدأت في مرحلة الاندثار، لعدم توارثها بين الأجيال، بالإضافة إلى أن كثير من محترفي تلك المهن، أصبحوا يهجرونها، موضحا أن اتجاه المبادرة المقبل، تطوير الحرف وتسويقها.

الحفاظ على الحرف التراثية

أضاف رضا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «نريد الحفاظ على كل الحرف التراثية الأصيلة الموجودة في مصر، والتي يرجع بعضها إلى العصر الفاطمي والآخر إلى العصر القديم، وتشغيل مئات بل آلاف من الشباب في هذه الحرف، إذ نستهدف أيضا، إحياء كل التراث المصري الأصيل، سواء عن الطريق التسويق أو الصناعة والبيع وفتح منافذ في المحافظات».

تقديم كوارد صناعية

أشار رئيس اللجنة المشرفة على مبادرة صنايعية مصر: «نستهدف تفريخ كوادر صناعية تراثية جديدة، يمكنها حماية هذه الحرف في المستقبل، مثل صناعة الخزف والحلي والزجاج الملون والخيامية والتطعيم بالصدف، وكل أنواع التطعيم»، مؤكدا أن المراحل الثلاث السابقة من المبادرة، حققت إنجازات كبيرة، لكن المهم الاستمرارية في نفس الحرفة، وبالنسبة للمرحلة الرابعة، فإنها ستعمل على تعليم وتطوير الحرف وتسويق وفتح منافذ بيع للمنتجات.