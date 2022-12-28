أحمد موسى: الرئيس وجه بدعم صندوق ذوي الهمم بمليار جنيه

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن أصعب فترة مرت عليه عام 2011 وأنه بكى على مصر، قائلا: «من 25 يناير 2011، وحتى 30 يونيو 2013، أسود أيام مرت علينا في تاريخ مصر».

موسى: المليار جنيه لدعم صندوق ذوي الهمم

وأشار موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الرئيس السيسي أمر بدعم ذوي الهمم خلال حفل «قادرون باختلاف»، مضيفا: «الرئيس السيسي طلّع في دقيقة واحدة مليار جنيه لدعم صندوق ذوي الهمم».

وأوضح أن المليار جنيه مقسمة 100 مليون جنيه من هيئة قناة السويس، و100 مليون من صندوق الرعاية الصحية، و200 مليون جنيه من صندوق الإسكان، و500 مليون جنيه من صندوق القوات المسلحة.