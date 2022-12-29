ضبط مسؤول مخزن كحول ومذيب أحبار بدون ترخيص في المرج

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسؤول عن مخزن كحول ومذيب أحبار - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الكحول ومذيبات الأحبار مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المُستهلكين.

ضبط صاحب المخزن

وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (10000 لتر كحول خام – 3420 لتر مذيب أحبار – 415 زجاجة كحول – 2 أدوات تصنيع - وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

اعترافات المتهم

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وت ماتخاذ الإجراءات القانونية.