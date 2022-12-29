مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس.. الحجز مسبق

يبحث مستقلو قطارات هيئة السكة الحديد، عن مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة، ووفقًا للدور الخدمي الذي تقوم به جريدة «الوطن»، نوفيكم بمواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، التي تستلزم الحجز المسبق، قبل استقلالها.

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة

قطار رقم 902 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 906 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 904 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 900 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 912 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف «الإسكندرية - القاهرة» موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 18 «الإسكندرية - القاهرة» (روسي) موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا.

قطار رقم 28 «الإسكندرية - القاهرة» (روسي) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

قطار رقم 903 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 901 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

قطار رقم 911 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 913 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.

قطار رقم 921 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 16.10 مساء.

قطار رقم 925 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 923 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 927 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» مباشرة موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 «القاهرة - الإسكندرية» (روسي) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 23 «القاهرة - الإسكندرية» (روسي) موعد قيامه الساعة 17.20 ظهرا.