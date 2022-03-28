آخر فرصة لحجز شقق «جنة» لمتوسطي الدخل بـ5 مدن جديدة: تنتهي خلال ساعات

تنتهي اليوم المدة المحددة لحجز شقق «جنة» لمتوسطي الدخل، إذ أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري أن موعد حجز شقق جنة لمتوسطي الدخل، يستمر على مدار يومي 27 مارس و28 مارس الجاري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك للمواطنين الذين سددوا مقدم الحجز والتسجيل الإلكتروني من خلال رفع بيانات ومستندات الحجز بصيغة PDF، على الموقع الإلكتروني للصندوق، خلال الفترة المحددة لذلك.

وتعد شقق جنة، واحدة من مشروعات الإسكان المتوسط، التي أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن طرح وحدات سكنية داخلها ضمن مبادرة التمويل العقاري، بنظام تقسيط يصل إلى 30 عامًا كحد أقصى.

مدن متاح بها شقق جنة

وتتمثل المدن المتاح بها شقق جنة في: «مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة العبور، ومدينة الشروق، ومدينة 6 أكتوبر»، وذلك بمساحات تصل إلى 151 مترًا مربعًا.

وفقا لبيان صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، فإن آخر موعد لحجز شقق جنة لمتوسطي الدخل، فى تمام الساعة الـ12 من منتصف ليل اليوم الاثنين الموافق 28 مارس الجاري.

خطوات حجز شقق جنة لمتوسطي الدخل

ووفقًا لوزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تتمثل خطوات حجز شقق جنة، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، في:

1- زيارة العميل الراغب في حجز الوحدات السكنية الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- الضغط على حجز شقق جنة.

3- الضغط على «دخول مستخدم حالي» وإدخال كل البيانات.

4- الضغط على «طلباتي» من أعلى الصفحة على اليسار.

5- الضغط على «حجز الوحدة» من الجدول الموجود به البيانات.

6- اختيار المشروع والمدينة المطلوب الحجز بها.

7- اختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة.

8- الضغط على اختيار ثم تظهر رسالة «تمّ الاختيار بنجاح»، وتظهر بيانات الوحدة.