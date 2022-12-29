السلطات الأوكرانية: روسيا تشن هجوما جديدا بـ100 صاروخ على مناطق متفرقة

أعلنت السلطات الأوكرانية، عن هجوم صاروخي روسي جديد، صباح اليوم، حيث سمع دوي انفجارات في عدة مدن، بما في ذلك العاصمة كييف، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

أكثر من 100 صاروخ

ومن جانبه، قال أوليكسي أريستوفيتش، المستشار الرئاسي الأوكراني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ على عدة مراحل، ويمكن سماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن دوي انفجارات سُمعت في مدن كييف وجيتومير وأوديسا، فيما قالت الإدارة الإقليمية في «كييف»، إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لصد الهجمات الصاروخية المستمرة، مضيفة أن أصوات انفجارات قد سمعت بالمدينة.

كما قالت السلطات الأوكرانية، إنه تم إسقاط بعض الصواريخ في عدة مناطق، مشيرة إلى أنه تم انقطاع التيار الكهربائي في منطقتي «أوديسا» و«دنيبروبتروفسك» بهدف تقليل الأضرار المحتملة في البنية التحتية للطاقة، في حين أعلن سلاح الجو الأوكراني، أن ضربات صاروخية روسية مكثفة استهدفت، صباح اليوم، عددا من مدن البلاد بينها العاصمة كييف، مضيفا أن العدو يهاجم أوكرانيا على عدة جبهات، مع صواريخ كروز تطلق من طائرات وسفن.

انقطاع الكهرباء في «كييف» ومدن أخرى

وفي سياق متصل، قال رؤساء بلديات كل من مدينة «خاركيف» والعاصمة كييف ومدينة «لفيف»، اليوم، إن صواريخ روسية ضربت المدن الثلاث وتسببت في حدوث سلسلة من الانفجارات.

وقال إيهور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، إن المسؤولين يعملون على تحديد ما أصيب، وما إذا كان هناك أي ضحايا، في حين حذر فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، من احتمال انقطاع الكهرباء، مطالبا المواطنين بأن يشحنوا هواتفهم.

كما أفادت تقارير بأن مدينة «لفيف» الأوكرانية أصبحت محرومة من الكهرباء بنسبة 90 %، عقب الضربات الصاروخية الروسية، فيما قال عمدة لفيف الأوكراني، إنه تم انقطاع عن معظم أنحاء المدينة بعد الغارات الروسية.

وكانت روسيا قد كثفت، خلال الفترة الماضية، من ضرباتها الصاروخية على أوكرانيا، مستهدفة منشآت البنى التحتية ومحطات الطاقة والكهرباء، وتسببت في انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق بأوكرانيا.