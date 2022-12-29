موعد تسجيل استمارات الثانوية العامة 2023.. والأوراق المطلوبة

موعد استمارات الثانوية العامة 2023، من أكثر التساؤلات بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، وخاصة مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول، والمقرر أن ينتهي رسميا يوم 28 يناير، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

استمارات الثانوية العامة 2023

وتواصلت «الوطن» مع مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، والذي أكد أن الموعد المقترح لفتح تسجيل استمارات الثانوية العامة 2023، منتصف يناير المقبل، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحديد أعداد الطلاب وأماكنهم، وطلاب المنازل والخدمات والأدبي والعلمي.

وأشار المصدر إلى أن وزارة التربية والتعليم، أن تسجيل استمارات الثانوية العامة سيكون بنفس قواعد العام الماضي، ودون شروط جديدة يجرى إلزام الطلاب بها.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

- 4 صور شخصية حديثة (ذات خلفية بيضاء ومكتوب عليها الاسم كمبيوتر).

- الصورة على الاستمارة الإلكترونية لابد أن تكون نفس الصورة التي ستسلم إلى المدرسة.

- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

- صورة بطاقة شخصية للطالب وولي الأمر.

- الاستمارة الإلكترونية لجميع الطلاب جدد وراسبين بالألوان وإخطار رقم الجلوس بالألوان، وإقرار عدم اصطحاب التليفون المحمول، وإقرار راسبين للطالب الراسب فقط.

- إيصال رسم الامتحان بقيمة 210 جنيهات بالبريد المصري وصورة منه.

- إيصال مصاريف دراسية بقيمة 500 جنيه بالبريد المصري وصورة منه.

- إيصال تأمين التابلت بقيمة 100 جنيه بالبريد المصري وصورة منه.

- طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.

- إيصال توريد 20 جنيهًا حوالة بريدية في حساب الإدارة العامة للامتحانات للطلاب الراسبين فقط وصورة منه.

- بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي من المديرية التعليمية التابع لها، وبيان نجاح أولى وثانية ثانوي من الإدارة التعليمية التابع لها أيضًا.