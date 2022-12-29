نص محادثات المتهمة بقتل والدتها مع شريكها ببورسعيد: «ماما نايمة وجهزت المية المغلية»

حصلت «الوطن»، على نص المحادثات التي دارت بين نورهان المتهمة بقتل والدتها وشريكها حسين في الجريمة ببورسعيد.

وعقب القبض على المتهمين واقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فحصت جهات التحقيق هاتف نورهان المتهمة بقتل والدتها.

وأظهرت التحريات أن المتهم دخل إلى غرفة المجني عليها، عن طريق ابنتها المتهمة، وتعدى على رأس الأم بعصا خشبية ومطرقة وسكبا عليها الماء المغلي.

محادثات صادمة بين المتهمة وعشيقها

أما عن المحادثات التي دارت بين المتهمين وأثبتتها التحقيقات، تبين، أن المتهمة نورهان قالت خلال المحادثة الأولى مع شريكها «يا حسين ركز معايا.. ماما نايمة ومش حاسة بحاجة.. هسيب الباب مفتوح وأنا جهزت المياه المغلية بسرعة أحمد مش هنا دلوقتي» وكان ذلك قبل تنفيذ الجريمة مباشرة.

واستكملت الفتاة في المحادثات مع شريكها في الجريمة «يا حسين ماما خدت مني التليفون من امبارح ومش عارفة أعمل إيه.. بتقول هتقول لبابا على كل حاجة ولازم نشوف حل».

المتهم يرد على الفتاة ويتوعد الضحية

ليقوم شريكها بالرد عليها «مش هتلحق تعمل حاجة أنا بُكره هقولك هنعمل إيه».. وأقرا المتهمين بالمحادثات التي دارت بينهما، وتنفيذ مخططهما السابق لقتل المجني عليها.

وكانت محكمة الاستئناف حددت جلسة 14 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل والدتها بمدينة بورسعيد بالاشتراك مع عشيقها.