حازم إمام: المدير الفني الجديد للمنتخب «صغير السن وعنده طموح»

قال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الهدف الأساسي للاتحاد، المصلحة العامة للمنتخب المصري، إذ أنه خلال عمله في مجلس الإدارة، يسعى دائما لتحقيق ما كان يريد تحقيقه خلال سنوات طويلة خلت، «لازم المدير الفني يقعد الـ4 سنين، السنغال مديرها الفني قعد 7 سنين يخسر لحد ما كسب السنة الماضية».

إمام: يجب إعطاء الحق كاملا للمدير الفني الجديد للمنتخب

أضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أنه يجب إعطاء الحق كاملا لروي فيتوريا، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، لمدة 4 سنوات قبيل الحكم عليه بالإيجاب أو السلب، «فيتوريا بيحترم فكرة الفريق، وليس لاعب واحد له كل الأهمية».

إمام: فيتوريا تلقى عروضا كثيرة

واستطرد: «الراجل ده جاله عروض كتيرة أوي، ورؤية إدارة اتحاد الكرة بعد اللي حصل الفترة اللي فاتت والأخطاء اللي وقعنا فيها، أننا نشتغل صح ونعمل حاجة مختلفة، وروي فيتوريا، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، مدرب كبير اسما وتاريخا مع أندية كبيرة، وعارف يعني إيه ضغط جماهيري، وصغير في السن وعنده طموح، وهو أول مرة يمسك منتخب».

وأوضح أن المدير الفني الجديد، ينتمي للمدرسة الأوروبية لكرة القدم، إذ أن تلك المدرسة، هي الأقوى في كرة القدم تدريبيا والتزاما وعلما، مشيرا إلى أنه أقنعه بتولي إدارة المنتخب المصري، بفضل اسم مصر الكبير قبل كل شيء، «الناس بتشوفنا دائما حاجة كبيرة، وأحنا أكبر منتخب واخد بطولات أفريقية وعلى مستوى منتخابات الأندية، وأحنا سبب لشهرة ناس كتير».

وتابع: «أتمني أن الناس تصبر وتقف ورا المدير الفني الجديد للمنتخب ويدوله المساندة، وأحنا أول مرة في مصر نعمل عقد لمدير فني لمدة 4 سنوات، وأقل عقد جاله في حياته هو عقد تدريبه لمنتخب مصر، ولكنه وافق، وهنعلن كل حاجة يوم 1 أغسطس».