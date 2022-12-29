إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلين إثر انقلاب ملاكي وتصادم سيارة ودراجة نارية في حادثين منفصلين بالمنيا، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب ملاكي بالصحراوي الغربي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مزرعة الكوثر بمركز بني مزار، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة كل من: علاء كساب 30 عامًا، محمد صلاح 28 عامًا، سائقين، الأول يقيم بمركز بني مزار والثاني من محافظة كفر الشيخ، وتم نقلهما لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، إذ تنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات.

تصادم ملاكي ودراجة نارية

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مأمور مركز شرطة المنيا، باصطدام سيارة ملاكي «فرت هاربة» بدراجة نارية من الخلف ورقمها «1938 ن ص ع»، بطريق المنيا الجديدة أمام إدارة المرور، ما أسفر عن إصابة كل من: رشا إسماعيل 38 عامًا، يارا علاء 9 أشهر، وشقيقها حسن عمره عامين، وجميهم يقيمون بأمبابة بالجيزة.

وتم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لتحديد وضبط السيارة الملاكي وقائدها.