أنغام: صابر الرباعي من أبرع وأهم الأصوات العربية.. ويتمتع بثقة نادرة في الأداء

قالت الفنان أنغام إن صابر الرباعي صوته مبهر بصورة كبيرة على مدار الـ30 عاما الماضية، مشيرة إلى أن الفنان صابر الرباعي من أبرع وأهم الأصوات العربية على الإطلاق.

أداء نادر الوجود

وأضافت أنغام، خلال تقديمها برنامج «أنغام» المذاع على قناة «DMC»، أن وقفة الفنان صابر الرباعي على المسرح تدل على قوة صوته وأدائه الاستعراضي والفني والصوتي المبهر، معلقة: «أتمنى من كل قلبي تستمر لياقته الصوتية، يتمتع بثقة في الأداء نادرة الوجود، عنده ذوقه الخاص».

تطوير الموسيقى

من ناحية أخرى، قالت أنغام في تقديمها البرنامج إن الموسيقار محمد عبد الوهاب حرص على تطوير الموسيقى التي توقف عندها سيد درويش بصورة كبيرة، كما أن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان يحترم ويقدر المشوار الفني لسيد درويش بصورة شهدها الجميع آنذاك.