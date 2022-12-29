القبض على سائق «تروسيكل» دهس مسنا وتسبب في وفاته بحلوان

تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد المعداوي، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسن مصاب بجروح وكدمات بكورنيش كفر العلو دائرة القسم، وتبين صدمه بتروسيكل وفرّ هاربا لعدم حمله تراخيص.

العثور على جثة المواطن

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا بالعثور على جثة المواطن «وديع.ح.ب»، 82 سنة بالمعاش، ومقيم بشارع النور كفر العلو، نتيجة إصابته بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم مع وجود نزيف بالمخ والصدر بالناحية اليسرى، إثر تعرضه لحادث مروري.

مصرع مسن أثناء عبوره الطريق

وبالفحص تبين أثناء عبور المتوفى الطريق أمام كشري المدينة بكورنيش كفر العلو اصطدمت به سيارة مجهولة وفرت هاربة، وفحص خط سير القدوم والهروب وإجراء التحريات، تبين أن المتسبب في الواقعة تروسيكل يقوده أحد الأشخاص، أمكن تحديده وتبين أنه يدعى «م.خ.ح. ع»، 31 سنة سائق، ومقيم شارع النصر العزبة القبلية بحلوان، وأمكن ضبطه بالتروسيكل ملكه بدون لوحات والمتسبب في الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حيث فوجئ بالمتوفى يعبر الطريق، فحاول الابتعاد عنه، لكن لم يتمكن وصدمه وفر هاربا نظرا لعدم حمله تراخيص.