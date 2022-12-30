الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. سحب ممطرة وشبورة مائية كثيفة على الطرق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر عند القيادة على كافة الطرق، حيث تشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد الجوية، أن تمتد الأمطار اليوم إلى مناطق من جنوب الوجه البحري مع تقدم ساعات النهار ستكون درجه الحرارة على القاهرة الكبرى 12 درجة مئوية ومستوى الرؤية الأفقية 4000 متر والظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17.