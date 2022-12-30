برنامج «8 الصبح» يستعرض آراء المواطنين عن أفضل الإنجازات في 2022

عرض برنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، تقريرا بعنوان «رأي المواطنين في أبرز إنجازات الدولة 2022»، وبدأ التقرير بعرض السؤال الذي تم توجيهه للمواطنين وهو: «إيه أكتر إنجاز عجبك في الفترة الأخيرة؟».

وقال أحد كبار السن إن الزيادة التي حدثت في المعاشات من فترة قريبة تعد إنجازا، وأوضح أحد المواطنين أن الدولة المصرية تشهد تطورًا على كافة الأصعدة فهناك توسعة للعديد من الطرق مثل المحور، إضافة إلى توفير العديد من السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز: «كل حاجة متوفرة وبأسعار معقولة».

مشروعات متعددة بمجالات كثيرة

وقالت إحدى السيدات إن تكافل وكرامة، إضافة للإنجازات التي شملت أيضا المساكن الاجتماعية وإسكان الشباب، فيما أوضح أحد الشباب أن أهم الإنجازات هذا العام هي إقامة العاصمة الإدارية الجديدة والعديد من الطرق الجديدة، إضافة إلى إنشاءات البنية التحتية والتي سيتم الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، وأكد أحد الشباب أن الإنشاءات هي أحد أعظم الإنجازات المتحققة.

اهتمام الشباب بالإنجازات المتعلقة بالإسكان الاجتماعي

وأشار أحد المواطنين إلى أن الإنجازات المتحققة خلال الفترة الأخيرة لم تشهدها مصر منذ أكثر من 30 عاما، وأكد أحد الشباب أن الإنجازات كثيرة ومتعددة وتتضمن إقامة عدد كبير من الكباري والمساكن، لافتًا إلى أنه كونه شاب ومقبل على الزواج فيعد الإسكان أحد أهم الإنجازات بعد أن تقدم للحصول على وحدة سكنية بأحد مشروعات الشباب.