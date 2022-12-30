درجة الحرارة وحالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات الأخرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجة الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يسود طقس مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية، فضلا عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجة الحرارة وحالة الطقس اليوم

ووفق الأرصاد، فإنّ السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، ومن المتوقع أن تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى مع تقدم ساعات النهار.

وذكر خبراء الهيئة أنّ درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 12 درجة مئوية، ومستوى الرؤية الأفقية 4000 متر والظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية.

درجات الحرارة اليوم

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم 30-12-2022 فتسجل على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17.