إقبال كبير من الممولين قبل انتهاء مهلة قانون المنازعات الضريبية

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن الساعات الأخيرة السابقة على انتهاء المهلة المقررة لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد غد الأحد، تشهد إقبالًا كبيرًا من الممولين والمسجلين على المأموريات والمراكز الضريبية المختصة، لتقديم طلبات بإنهاء منازعاتهم الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي، والمحاكم، موضحًا أن هناك توجيهات للمأموريات والمراكز الضريبية المختصة، بتسهيل إجراءات قبول طلبات هؤلاء الممولين والمسجلين بما في ذلك السماح باستكمال بعض المستندات بعد تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية.

إنهاء المنازعات الضريبية

وأضاف أنه تم مد فترة تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى بعد غد الأحد حيث أن يومي الجمعة والسبت إجازة.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة في أعمالها للفصل في الطلبات السابقة التي لم يتم البت فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة المقدمة حتى بعد غد الأحد، وفقًا للقانون، على نحو يُساعد في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

تطوير آليات عمل لجان إنهاء المنازعات

وأشار البيان، إلى أن هناك تطويرًا مستمرًا في آليات عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية على النحو الذي حدده القانون، لافتًا إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية ملتزمة بحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، والعمل على تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية؛ بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.