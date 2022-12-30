ضبط 5.5 طن أرز مجهول المصدر وتحرير 36 محضرا للمخابز في القليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها محافظ القليوبية لمتابعة استقرار أسعار السلع الغذائية، والإعلان عنها بشكل واضح للمواطنين، وعدم التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، ومتابعة المخابز البلدية والسياحية بمدينتي كفر شكر وشبرا الخيمة.

المرور على مخازن السلع الغذائية

وتضمنت الجولة المرور على عدد من مخازن السلع الغذائية والجمعيات الاستهلاكية، والهايبر ماركت التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، لمتابعة ومراقبة الأسعار والإطمئنان على عدم وجود أي شكاوى من المواطنين وتوافر كافة السلع الغذائية والإستهلاكية وعدم المغالاة من التجار وجودة السلع المعروضة،

وتمكنت الحملة من ضبط عدد 5.5 طن لسلعة الأرز مجهولة المصدر، بأحد مخازن السلع الغذائية بشارع عبد المنعم رياض بمدينة كفر شكر.

عدم السماح باحتكار أي سلعة

وأصدر محافظ القليوبية تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين، لافتاً إلى عدم التهاون في حق المواطنين وعدم السماح بإحتكار أي سلعة بغرض زيادة سعرها وإتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الشأن،

كما تم تحرير 13 محضرا لمخابز بلدية وسياحية بمدينة كفر شكر، و23 محضرا بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة للمخابز البلدية والسياحية، وتنوعت المحاضر مابين نقص أوزان وعدم نظافة أدوات معاجن وعدم وجود لوحة تشغيل وعدم مطابقة للمواصفات الفنية وعدم إعطاء بون وعدم وجود سجل.

وشدد محافظ القليوبية على مسؤولي التموين والرقابة والمتابعة بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، مؤكداً على جميع أصحاب محلات السوبر ماركت ومنافذ البيع بضرورة الإلتزام بالأسعار ووضع قوائم بأسعار السلع في مكان مُعلن وواضح للمواطنين علاوة على التأكُد من تواريخ الصلاحية لكافة السلع، مُشدداً على ضرورة تنوع وضخ السلع الغذائية لتلبية إحتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التنوع في تواجد أكثر من نوع لسلعة الأرز حسب نسبة الكسر لتُلائم جميع الفئات.