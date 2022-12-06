محافظ القليوبية: انطلاق حملة الكشف المبكر على أمراض الأنيميا والسمنة بالمدارس

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزُم لطلبة المدارس من المرحلة الإبتدائية بمدرسة مصطفى كامل التجريبية بمدينة بنها، والتي يتم خلالها فحص نسبة الهيموجلبين فى الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للتلاميذ المستهدفين من الحملة.

رافق «الهجان» في الحملة كل من: سماح إبراهيم وكيل وزارة التربيه والتعليم، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحه بالقليوبية، والدكتور أسامه فوده مدير عام فرع هئية التأمين الصحي بالقليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها.

الحملة تشمل المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

وصرح محافظ القليوبية أن الحملة تبدأ اليوم الثلاثاء، وتشمل المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة عربي ولغات والدولية والتربية الخاصة والتعليم الأزهري بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة التربية والتعليم.

وتستهدف الحملة 870 ألف تلميذ بمدن بنها وشبرا والخانكه، وقد تم البدء خلال الفصل الداسي الاول بالصف الاول الابتدائي لعدد 69 الف (حضر) و76 الف للريف باجمالى 145 الف تلميذ وتلميذة( عام وازهر) وسيتم خلال الفصل الدراسي الثانى استكمال الفحص لباقي الصفوف الدراسية وذلك حتى الصف السادس الابتدائي ، مُشدداً علي مراعاة الدقة فى أخذ العينات ونتائج التحاليل والتسجيل الدقيق للنتائج على التلاميذ.

التنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية

ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، ومديريتي التربية والتعليم، والصحة وهيئة التأمين الصحي، لتوفير الإمكانيات اللازمة لنجاح الحملة وتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ المبادرة للوصول إلى العدد المستهدف بجميع المدارس بالمرحلة الإبتدائية بنطاق المحافظة، لافتاً إلي أهمية دور الإخصائيين الإجتماعيين في توعية الطلاب وأولياء أمورهم بأهمية المسح الطبي لتحديد إجراءات وطرق العلاج،

وأكد ضرورة تضافر كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لغرس قيم الولاء والإنتماء وحب الوطن لدى الطلاب.

وقال الدكتور أسامة فودة مدير عام التامين الصحي بالقليوبية، أنه يتم متابعة الحملة الميدانية على أرض الواقع للاطمئنان على سير العمل ومدى جاهزية الفرق الطبية المشاركة بالحملة، لافتًا إلى أنه في حالة اكتشاف أي إصابات بين التلاميذ يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي لتلقى العلاج بالمجان، كما صرح بأنه تم تجهيز الفرق الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات والكشف على طلاب المدارس، مؤكدًا أنه تم تدريب المشاركين في الحملة على الاستخدام الأمثل للأجهزة من أجل ضمان جودة دقيقة من النتائج.