طقس مشمس في شمال سيناء والعظمى تسجل 18 مئوية

ارتفعت درجات الحرارة في محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، درجتين مئويتين عما كانت عليه أمس الخميس، فيما ساد طقس مشمس بعد زوال الشابورة المائية من الطرق السريعة.

وقال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، إن درجات الحرارة ارتفعت اليوم إلى 18 درجة مئوية، أي بزيادة درجتين عن أمس الذي سجل 16 مئوية.

شبورة مائية على الطرق السريعة

وتوقع المرصد المناخي أن تشهد مدن وقرى شمال سيناء انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترات المساء، مع توافر فرص لتزايد الشابورة المائية على طريق «العريش- القنطرة»، وكذلك العريش ومناطق وسط سيناء.

ومن جهة أخرى، يواصل مجلس مدينة العريش العمل على تنظيف الشوارع من مخلفات الأمطار التي تساقطت خلال الأيام الماضية.

كما قام مجلس المدينة بتنظيف بعض الطرق من الرمال، والتي أقرت الأجهزة الأمنية فتحها بالتنسيق مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والذي أكد بدوره خلال بيان له أن المحافظة عازمة على إعادة شوارع العريش إلى حالتها الحضارية والجمالية التي كانت عليه.

وأضاف المحافظ، أن غالبية شوارع المدينة تحتاج لعمليات رصف وتركيب بلدورات، بعد إزالة الرمال والصدادات، سواء بطريق الضاحية أو العبور ومناطق الميادين مثل العتلاوي والفواخرية بوسط المدينة وشارع البحر.