بدء العمل بميكنة جميع الأعمال والتحول الرقمي في شمال سيناء

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الدولة تولي اهتماما بالغًا بالتحول الرقمي وميكنة جميع الأعمال، وأضاف المحافظ خلال اجتماعه اليوم مع المراكز التكنولوجية، أنه اعتبارا من اليوم، يتم بدء العمل على مستوى المحافظة بميكنة جميع الأعمال، وتحويل كل ما لدينا إلى التحول الرقمي عن طريق المراكز التكنولوجية وإنهاء الأعمال عن طريقها.

ميكنة جميع الأعمال والتحول الرقمي في شمال سيناء

جاء ذلك بحضور رؤساء مجالس المدن ومديرى المراكز التكنولوجية ومراكز المعلومات، بحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وأعلن المحافظ أنه سبق وأن طلب الأجهزة اللازمة للمراكز التكنولوجية وتوفيرها عن طريق الخطة الاستثمارية لصالح هذا الموضوع، حيث أن آلية الربط المطلوبة هي توفير مكان وأجهزة، ولابد من تحقيق الربط بين المراكز التكنولوجية والإدارات الخدمية الموجودة.

تحقيق الربط بين المراكز التكنولوجية

وأشار إلى أن هذا الربط هو الأساس طبقا لمستهدفات الدولة بهدف الربط بين مؤدي الخدمة، وهي الإدارة المعنية، والفرد المتلقى عن طريق المراكز التكنولوجية، حيث يتم التواصل بينهما عن طريق كابلات التوصيل.

وطالب المحافظ رؤساء المدن تحقيق الربط واعتباره الأساس، وأن هناك مهمة أساسية هى تحويل كافة البيانات والمعلومات وتخزينها وتحويلها إلى رقمية لإمكان التعامل معها من خلال المراكز التكنولوجية للتعامل في كافة الأعمال وانهاء الموافقات المطلوبة.

ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى رقمنة كافة الجهات على مستوى محافظات الجمهورية من خلال «الفيبر»، حيث يرتبط الموضوع بسرعة النت، وهناك لائحة للعمل ولوائح للتشغيل وتوفير الخدمة.

توفير الخدمات اللازمة للمنظومة الرقمية

أعلن العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أنه يتم العمل بالمنظومة الرقمية لتوفير الخدمات اللازمة عن طريق المراكز التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه جرى تحديد المعاملات، جرى تدريب عدد 52 فردا من مختلف الإدارات على العمل بهذا النظام والتعامل مع الأجهزة.