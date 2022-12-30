تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن العام الجديد يشهد استكمال مشروعات التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق سيولة للحركة المرورية وربط وتسهيل حركة تنقل المواطنين وذلك بالتوازي مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية علي أرض المحافظة و التي ستحقق طفرة تنموية كبيرة و يأتي علي رأسها محاور الفريق كمال عامر وعمرو بن العاص والطريق الأبيض وتوسعات محور 26 يوليو .

تطوير وتوسعة الطريق الأبيض والمحور العمودي الجاري تنفيذه

واشارالمحافظ في تصريحات صحفية خلال جولته الميدانية لمتابعه نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير محور المنصورية الجديد والجاري تطويره ورفع كفاءته ورصفه بطول 7 كم وبعرض 30 م تقريباً وكذا متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الأبيض والمحور العمودي الجاري تنفيذه بذات المنطقة باعتباره شرياناً حيوياً مهماً لربطه مع محور 26 يوليو وذلك في إطار خطة الدولة نحو انشاء شبكه طرق متكاملة وتحسين حركة سير المواطنين .

تنفيذ ممشي سياحي متنفس للمواطنين

قال محافظ الجيزة انه جاري تنفيذ أعمال تطوير وتوسعه ورصف لطريق المنصورية وذلك بدءآ من الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي حتي تقاطعه مع الطريق الأبيض الي جانب تنفيذ ممشي سياحي متنفس للمواطنين .

تنفيذ الأعمال طبقآ للمواصفات القياسية

وجه محافظ الجيزة الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد وتنفيذ الأعمال طبقآ للمواصفات القياسية اللازمة مع مراعاة تنفيذ الجزيرة الوسطي بمنتصف الطريق لتوحيد المسافات علي جانبي الطريق مع ضرورة تدعيم الطريق ببالوعات لصرف مياه الأمطار ومحال حضارية لخدمة المواطنين بالإضافة تدعيم الطريق بكاميرات مراقبة و التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لدراسة أنشاء مطبات صناعية للحد من السرعة حفاظآ علي أمن وسلامة المواطنين قاطني المنطقة .

إعادة تأهيل ترعة المنصورية

وعاين محافظ الجيزة نسب تنفيذ مشروع تبطين وإعادة تأهيل ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة في إطار المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف مؤكداً على مدير مديرية الري بسرعة استكمال تنفيذ المشروع حتى تتكامل أعمال التطوير لتغيير الوجه الحضاري للمنطقة والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال السلوكيات الخاطئة

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس مدينة كرداسة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السلوكيات الخاطئة من البعض في إلقاء المخلفات والقمامة بمسار وجسر الترعة وذلك للحفاظ علي المجري المائي لتحقيق النفع العام للمواطنين .كما شملت جولة محافظ الجيزة متابعة أعمال تطوير الطريق الأبيض بنطاق كرداسة بدءآ من المنصورية وحتي الطريق الدائري حيث وجه رئيس مدينة كرداسة بتكثيف حملات النظافة لسرعة الانتهاء من رفع الرتش والمخلفات الموجودة علي جانبي الطريق بمنطقة المعتمدية وبرك الخيام .

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد و خالد عصر رئيس مدينة كرداسة و نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والنقل و محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة الكبري ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي