محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بأحياء العجوزة والدقي و«جنوب»

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، أعمال التطوير الجارية في عدد من القطاعات بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان، أن جولة المحافظ شملت تفقد محيط أعمال الغلق الكلي لمنزل كوبري أحمد عرابي في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري، ونفق أحمد عرابي، في إطار أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

التنسيق مع «مياه الشرب» لسرعة انتهاء الأعمال

كما تفقد محافظ الجيزة شارع أحمد عرابي، موجها رئيس حي العجوزة بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي لسرعه انتهاء الأعمال الخاصة بتحويل الخطوط المتعارضة مع مشروع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي، للبدء في تطوير ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية ومسار الطريق وأرصفة المشاة.

رفع كفاءة الأرصفة

وشملت الجولة التفقدية شارعي السودان وجامعة الدول العربية، مشدداً على حي العجوزة بإزالة التعديات على أرصفة المشاة والطريق العام من المحال والمنشآت التجارية ومعارض السيارات.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي الدقي، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع سلم المشاة بشارع شارل دي جول، لسرعة إنهاء الأعمال المتبقية ورفع كفاءة الأرصفة ومسارات السير بمحيط الكوبري للتسهيل على المواطنين.

وخلال جولته استمع المحافظ لشكوى مواطن من وجود مخالفات بناء بجوار العقار القاطن به بشارع السودان، ووجه على الفور بالتعامل مع الشكوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إزالة المخالفة.