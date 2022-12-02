محافظ الجيزة يتابع الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، أعمال تنفيذ محور 26 يوليو الجديد بنطاق وصلة أحمد عرابي بميدان سفنكس وفي مدخل شارع جامعة الدول العربية، والذي يشهد أعمال صب للقواعد الخرسانية واستكمال الأعمال الإنشائية للمحور.

إنهاء أزمات الازدحام المروري

وأشارت محافظة الجيزة في بيان اليوم، إلى أن محور 26 يوليو الجديد يستهدف إنهاء أزمات الازدحام المروري والتكدس على محور 26 يوليو القديم الممتد من شارع الجلاء حتى مدينة 6 أكتوبر، ويبدأ محور 26 يوليو الجديد من شارع أحمد عرابي مرورا بمنطقة المطار، ويستمر في مساره حتى يصل إلى مدينة 6 أكتوبر.

وكلف المحافظ، خلال الجولة، رؤساء الأحياء المعنية، بالتعاون والتنسيق الدوري مع الشركات المنفذة لإزالة أي معوقات لضمان سريان العمل وفقا للجدول الزمني المحدد له.

عدم السماح للمركبات بالانتظار الخاطئ

كما تفقد محافظ الجيزة شارع وزارة الزراعة لمتابعه انتظام المحلات والمطاعم الحضارية المتواجدة بالمواقع المحددة لها، وحالة النظافة والإشغالات، موجها بعدم السماح للمركبات بالانتظار الخاطئ على أرصفه المشاة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

عدم السماح بالتعدي على الطريق العام

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد حالة النظافة وجهود رفع المخلفات بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب، مشدداً على ضرورة تواصل المجهودات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام من قبل المنشآت التجارية والمحال.