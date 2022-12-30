الأرصاد تكشف حالة الطقس في ليلة رأس السنة: زيادة 4 درجات عن العام الماضي

حمل البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليلة رأس السنة، السبت 31 ديسمبر، بأن يكون دافي مقارنة بنفس اليوم مقارنة بالعام الماضي، ويبحث الكثير من المواطنين عن حالة الطقس في هذه الليلة، ليعرفوا إذا ما كان الطقس مناسبا للخروج والفسحة والسهر، أم الجلوس في المنزل.

درجة الحرارة ليلة رأس السنة أعلى من العام الماضي

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة غد السبت، العظمى في القاهرة والوجه البحرى 21 درجة، مقابل 17 درجة العام الماضي، وفي السواحل الشمالية 20 درجة مقابل 17 درجة في نفس المناسبة من العام الماضي، أما جنوب سيناء فالعظمى 24 مقابل 22 درجة العام الماضي، وشمال الصعيد 21 مقابل 19 في نفس المناسبة السنة الماضية.

حالة الطقس ليلة رأس السنة

وأوضح البيان أن الطقس السبت 31 ديسمبر وليلة رأس السنة بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء بارد ليلا على معظم الأنحاء، ومقارنة بالعام الماضي فإن طقس نفس اليوم 31 ديسمبر، كان شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وكانت معظم المناطق فى انتظار أمطار بين غزيرة ورعدية.