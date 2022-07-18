«أنا زميلكم».. مسجل خطر ينصب كمينا بالقرب من قسم الأزبكية

واقعة طريفة وجريئة في آن واحد، حيث لم يجد مسجل خطر يدعى «ف. م» 32 سنة، عاطل وسيلة لممارسة نشاطه الإجرامي وسرقة متعلقات المارة، سوى التواجد بالقرب من قسم الأزبكية، وادعاء أنه فرد شرطة من مباحث القسم.

المتهم حاول النصب على ضحاياه بطريقة مبتكرة

حسب التحريات فقد لجأ المتهم إلى هذه الطريقة، لابتزاز المارة والاستيلاء على متعلقاتهم ولم يجد مكانا أنسب للنصب على ضحاياه سوى التواجد بالقرب من قسم الشرطة، وهو ما سيمنع الشبهات حوله، حيث لن يرتاب فيه أحد كونه قريبا من القسم.

جريء ومريب

بدأ المتهم يمارس حيلته لكن قوة أمنية قريبة منه لاحظت سلوكه الجريء والمريب، وما زاد من ارتيابهم هو أنهم لا يعرفون المتهم وليس زميلا لهم، فتوجه إليه اثنان من القوة، أثناء قيامه بتفتيش اثنين من المارة، وبسؤاله عن شخصيته أخبرهم أنه زميلهم، فتم اقتياده للقسم وتبين أنه مسجل خطر.

أنا مسجل خطر

ووفق ما سجلته التحريات فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية «له معلومات جنائية» لقيامه بسرقة مبلغ مالي من شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم عن طريق انتحال صفة رجل شرطة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي قررت حبسه على ذمة القضية.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط هارب «محكوم عليه بالسجن المؤبد» ومقيم بمحافظة الشرقية) وبحوزته نصف كيلو جرام لمخدر الهيروين هاتف محمول ومبلغ مالي وذلك حال استقلاله إحدي السيارات.

وبمواجهتــه اعترف بحيازته لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لسهولة التنقل، وأقر بالحكم الصادر ضده.