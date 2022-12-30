تفاصيل ضبط 250 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

ضبطت حملات شرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية وذلك بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، المدير المسؤول عن أحد مراكز الأشعة بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها 250 ألف قرص أدوية خاصة بإجراء الأشعة بدون مستندات مجهولة المصدر وبدون إشراف طبي.

الأدوية المضبوطة تشكل خطراً على الصحة العامة

وتبين من خلال تحريات الشرطة أنها تشكل خطراً على الصحة العامة، واستهدف المتهم استخدامها في إجراء الأشعة للمترددين على المركز، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.