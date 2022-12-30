«الحياة» تعرض تقريرا تلفزيونيا عن الانتهاء من إعمار 200 منزل في الفيوم

قدم برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا عن افتتاح قرية «الجبلاية» في الفيوم بعد إعادة إعمارها بجهود مؤسسة مصر الخير.

أشار التقرير التلفزيوني إلى احتفال مؤسسة صناع الخير للتنمية أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بختام المرحلة الأولى للسكن الكريم بعد الانتهاء من إعادة إعمار 200 منزل في 7 قرى الأكثر احتياجا بالفيوم.

المحافظ: المنازل أجريت على مستوى مرتفع وراقٍ

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه أجرى جولة ميدانية داخل القرية بمركز «طامية» للبيوت المؤهلة، والتي أجريت على مستوى مرتفع وراقٍ يليق بأهالي القرية والحياة الكريمة.

ومن جانبه قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن المؤسسة تختم عام 2022 بالفيوم في إكمال 200 منزل في 7 قرى، ويتم إعادة ورفع كفاءة وفرش المنازل.

عمل توصيلات للمياه والكهرباء وتزويد المنزل بأساس مناسب

وأوضح التقرير عن الفرحة والسعادة التي تعود لوجوه أهالي قرية الجبلاية بعد تسليم المنازل لأصحابها والانتهاء من إعمارها من خلال عمل أسقف خرسانية وأرضيات سيراميك وعمل توصيلات للمياه والكهرباء وتزويد المنزل بأساس مناسب.

وقالت إحدى سكان القرية: «فرحانة أوي ومكنتش أحلم ببيتنا ده، لأنه كان زمان بيدخل علينا حاجات مش حلوة والمطرة كانت مبهدلانا».