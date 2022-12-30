تطورات جديدة في مقتل شاب على يد شقيق زوجته بأسيوط

تجري جهات التحقيق بأسيوط تحقيقاتها في جريمة مقتل شاب على يد شقيق زوجته رميًا بالرصاص، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الجريمة للوقوف على ملابساتها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة والاستماع إلى أقوال شهود العيان وأقوال أسرة المجني عليه.

تفاصيل الجريمة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول أسيوط يفيد بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم ووجود جثة لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بالمنطقة محل سكنه وبها أعيرة نارية.

وتم تشكيل فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن قيام شقيق زوجة المجني عليه، مقيم بدائرة القسم بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من بندقية آلية كانت بحوزته أثناء سير المجني عليه متوجهاً لمحل عمله لوجود خلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة المتوقعة، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة 2 من المادة 234 من قانون العقوبات المصري نصت على: «يُحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».