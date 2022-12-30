الأرصاد توضح حالة الطقس غدا وتحذر: ارتدوا الملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث تنخفض درجات الحرارة لاسيما في شمال الصعيد، مع تكون العديد من الظواهر منها الشبورة المائية والغيوم الجزئية، وطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين إلى ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الرئيسية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، أوضحت الأرصاد أن تشهد محافظات «القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية»، طقس لطيف نهاراً في الصباح الباكر، وبارد ليلا وسط تكون الغيوم والشبورة المائية.

حالة الطقس غدا السبت في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا السبت في محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، دمياط»، يكون باردا في الصباح وليلا مع تكون الشبورة المائية وتوقعات بسقوط أمطار تصل إلى 40% على مدار اليوم.

أما محافظات «بورسعيد، ووسط سيناء»، من المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا، بارد في الصباح الباكر مع شبورة وغيوم جزئية، وفي محافظات «جنوب سيناء والبحر الأحمر، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد»، يكون الطقس معتدلا نهارًا غائما جزئيا.

أما «الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج»، من المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة في أول الليل وآخره مع تكون الشبورة المائية الكثيفة.

درجات الحرارة في المحافظات

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا جاءت كالآتي :-

- القاهرة والوجه البحري العظمى 20 درجة، والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة، والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 23 درجة، والصغري 14 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 20 درجة، والصغرى 9 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 23 درجة، والصغرى 10 درجات.

وانخفضت درجات الحرارة الصغرى في الصعيد حيث سجلت الصغرى في أسيوط 6 درجات، وسوهاج 9 درجات، بينما سجلت أقل درجة حرارة للصغرى في كاترين حيث بلغت 4 درجات مئوية.