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عضو بمجلس النواب: طرح مقترح لتسديد رسوم ترخيص المحال التجارية على أقساط

كتب:

محمد عزالدين
08:43 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
النائب علاء قريطم

النائب علاء قريطم

قال علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إن قانون ترخيص المحال التجارية، مهم وخرج بصيغة منظمة، وهناك ملاحظات تم إبداؤها على القانون.

وأضاف «قريطم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم طرح مقترح لتسديد رسوم الترخيص على أقساط لتشجيع المحال على الترخيص والدخول في المنظومة الرسمية.

إلغاء مسمى الشوارع المميزة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه تم الموافقة على إلغاء مسمى الشوارع المميزة، لأن المعني بمحاسبة المحل على حسب موقعه وأرباحه هي الضرائب.

وشدد على أنه لن يتم غلق أي ورشة أو إلغاء حرف بعينها، لافتا إلى عدم وجود مشكلات في الموافقة الأمنية وستكون بسيطة ولا تشمل كل المحال التجارية.

ولفت علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إلى أن هدف منظومة ترخيص المحال أن يكون الاقتصاد واضحا أمام الدولة المصرية ويكون عمل المحلات بطريقة شرعية.

القانون يهدف لمصلحة الدولة

وأفاد علاء قريطم، عضو مجلس النواب، بأن الهدف خروج قانون يرضي المواطن، ويدرك من خلاله أن منظومة ترخيص المحال هدفها مصلحة الدولة المصرية.

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