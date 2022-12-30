9 تعليمات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات.. ممنوع الدخول بدون كارنيه

حددت الجامعات، مجموعة مهمة من التعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والتي تنطلق خلال شهر يناير المقبل، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على جميع الطلاب والطالبات الالتزام بها.

تعليمات مهمة للامتحانات

جاءت أبرز التعليمات التي وجهتها الجامعات للطلاب عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في الآتي:

- لا يسمح للطالب بدخول لجنة الامتحان بعد مرور أكثر من نصف ساعة من بداية الامتحان.

- على الطالب الحضور إلى مكان الامتحان قبل بدايته بزمن كافي.

- على الطالب التوقيع في كشوف التوقيع الخاصة بامتحان المادة أي تدوين بيانات الطالب على كراسة الإجابة وبيانات المادة ورقم الجلوس بخط واضح.

- لا يسمح للطالب بمغادرة قاعة الامتحان إلا بعد مضى نصف زمن الامتحان على الأقل.

- لا يسمح للطالب بدخول قاعات الامتحان بدون إحضار الكارنيه الجامعي الجديد أو إثبات شخصية.

- ممنوع منعا باتا إدخال الهواتف المحمولة والساعات الرقمية أو أي أجهزة اتصال أخرى داخل لجان الامتحان أو أي شيء يثير الشبهة في لجان الامتحان ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسئولية القانونية.

- على كل طالب إحضار أدواته كاملة ولا يُسمح باستخدام.

- غير مسموح باستعارة أدوات من الزملاء أثناء الامتحان.

- على كل طالب مراجعة كشوف الأسماء الخاصة بكل مادة من التوزيع الموجودة على باب قاعات أو مدرجات الامتحان قبل دخول الامتحانات.

التوسع في الامتحانات الإلكترونية

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، لـ«الوطن»، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، وفق تعليمات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً أنه هناك نية للتوسع في الامتحانات الإلكترونية.