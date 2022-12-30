فاصل من المهارات بين يوسف سعيد وجده في «كابيتانو مصر»

تحدث يوسف سعيد، متسابق «كابيتانو مصر»، عن مشاركته في المسابقة، وعن دور جده في تعليمه وتنمية مهاراته الكروية.

وتمنى جد «يوسف» أن يصبح حفيده واحدا من أفضل اللاعبين في مصر والعالم، معبرا عن أمنيته في أن يكون «كابيتانو مصر» انطلاقته نحو العالمية.

ودخل الجد وحفيده في فاصل من المهارات الكروية، حيث شاركه في تمرير الكرة وإظهار مهارته الكروية رغم سنه الكبير.

«مايكل»: مثلي الأعلى مجدي يعقوب

كما تحدث متسابق «كابيتانو مصر» مايكل مجدي، عن حلمه، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون أهم لاعب في مصر.

وقال مايكل ابن مدينة الإسماعيلية إن والده يقوم بتشجيعه دائما، موضحا أن مثله الأعلى هو الدكتور مجدي يعقوب بسبب أعماله الخيرية.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.