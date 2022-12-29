انفعال «أبو الدهب» بعد هدف فريقه بمباراة تحديد المصير بـ«كابيتانو مصر»

انفعل كابتن محمود أبو الدهب أثناء مباراة مواهب «كابيتانو مصر» المذاع على «قناة on»، بعد الهدف الذي أحرزه فريقه، وبعد اللجوء للـ VAR، ومشاهدته لم يحتسب.

فريق الجوهري يفوز بالضربات الترجيحية

وفاز في النهاية فريق «الجوهري» بالضربات الترجيحية وحصد أولى نقاط مجموعتهم، ووجه الكابتن «أبوالدهب» رسالة شكر للاعيبة، قائلا: «عندكم أحسن من كدة».

حازم إمام يمنح أحد اللاعبين الشارة الذهبية

وقدم الكابتن حازم إمام الشارة الذهبية لأحد اللاعبين، وهي عبارة تحميه من الخروج من المسابقة.

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامجا لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.