«كابيتانو مصر» يستعين بخبراء تغذية في معسكر اللاعبين: هدفنا الوصول لأفضل مستوى

قالت الدكتورة رضوى نبيل، استشاري تغذية علاجية وطبيبة بشرية بقصر العيني، إن من أهم أهداف معسكر «كابيتانو مصر» الاهتمام بجزء التغذية للاعبين، نظرا لأنه جزء لا يتجزأ من التدريب الرياضي والحالة النفسية للاعبين.

كل المدربين والأطباء هدفهم تحسين أداء اللاعبين لأفضل مستوى في الملعب

وأضافت «نبيل»، خلال تصريحات لها ببرنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، أن كل المدربين والأطباء هدفهم تحسين أداء اللاعبين لأفضل مستوى في الملعب، فلا بد من احتواء وجبة الإفطار على 7 عناصر، وتناوله يجب أن يكون قبل التمرين بثلاث ساعات.

وأشارت إلى أن أسهل معادلة لمعرفة كمية اللترات التي يجب أن تشرب على مدار اليوم من خلال تقسيم وزن الجسم على رقم 30، متابعة: «إذا كان وزني 60 على 30 فيصبح ما يجب أن أشربه هو 2 لتر».

وتُعد الدكتورة رضوى نبيل واحدة من أهم أعضاء فريق التغذية، وهي خبيرة التغذية للاعبي كابيتانو مصر، وكان دورها وضع خطة تغذية متكاملة للاعبين.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.