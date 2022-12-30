نقيب الممثلين: «المتحدة» صنعت نقلة فنية كبرى.. وننتظر خطة إبداعية ثرية لـ2023 (حوار)

جهود منظمة تبذلها الشركة المتحدة فى الآونة الأخيرة فى ملف الدراما التليفزيونية، من خلال تقديم منتج فنى متكامل يناسب الأسرة المصرية، وبالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، أصبح الأمر ميسراً بشكل أفضل، حيث عملتا على ضبط المشهد الدرامى والحفاظ على الريادة الفنية لمصر.

ومن جانبه، كشف الفنان أشرف زكى فى حواره مع «الوطن» عن أبرز الأعمال التى أظهرت جهود «المتحدة»، وخطتها للعام الجديد 2023، فضلاً عن التطور الذى حدث خلال الفترة الماضية، وإلى نص الحوار:

فى البداية، كيف تتابع جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتطوير المحتوى الدرامى على مدار 2022؟

- بلا شك وجود الشركة المتحدة، صنع نقلة كبيرة فى ملف الدراما، سواء على مستوى التليفزيون أو السينما، فكل شخص داخل الشركة فى كل القطاعات يركز على أن يخرج العمل الفنى بصورة أفضل من المطلوبة منه، والجميع يحمل على عاتقه مسئولية صناعة منتج فنى متكامل، وهذا نشاط محسوب ومجهود كبير من الشركة المتحدة لدعم هوليوود الشرق والدراما بشكل عام.

نقيب المهن التمثيلية: «الاختيار وجزيرة غمام والكبير أوي» علامات لا يمكن للجمهور نسيانها

قدمت الشركة المتحدة عدداً كبيراً من الأعمال الفنية فى العام الحالى، ما الذى يمثل علامة فارقة؟

- بالفعل عام 2022، كان عاماً مليئاً بالأعمال الفنية المهمة والمميزة، فمن الأعمال التى شرفت بأنها خرجت كنتاج لجهود الشركة المتحدة مسلسل «الاختيار» بأجزائه الثلاثة، فهو بلا شك علامة فنية فارقة، لا يمكن للجمهور تجاهلها أو نسيانها، لأن المسلسل كان يحمل أبعاداً وطنية واجتماعية وإنسانية مختلفة ويجسد قصص أبطال وجنود ضحوا بأرواحهم من أجل البلد، وأيضاً مسلسل «جزيرة غمام» للكاتب عبدالرحيم كمال، والمخرج حسين المنباوى هو عمل ثرى بالعناصر الفنية وكان مهماً عرضه فى شهر رمضان الماضى، وأيضاً على مستوى الكوميديا حقق الفنان أحمد مكى نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل «الكبير أوى» الذى عُرض فى شهر رمضان الماضى، واستطاع المسلسل أن يعيد الأسرة المصرية من جديد على مائدة الإفطار

كيف أسهمت الشركة المتحدة فى حل أزمة الفنانين غير العاملين التى امتدت لسنوات طويلة؟

- الشركة المتحدة أسهمت بشكل كبير فى حل أزمة الفنانين غير العاملين، فأصبح هناك تكافؤ فرص فى توزيع الأعمال الدرامية، ولا توجد وجوه مكررة فى معظم الأعمال، ووجوه أخرى لا تعمل، وبالتبعية سينعكس هذا الأمر على عدالة الأجور وتوزيع الفرص، بالإضافة إلى اكتشاف نجوم شباب لديهم طاقات إبداعية، سواء فى مجال التأليف والإخراج والتمثيل، فالتعاون بين الجهتين أفرز مواهب جديدة فى كل المجالات.

هل هناك خطة متفق عليها من جانب نقابة المهن التمثيلية، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الجديد؟

- بالتأكيد، هناك مشروعات درامية ضخمة سيتم عرضها فى 2023، بالإضافة إلى أن الشركة المتحدة تستعد لموسم رمضان بشكل قوى، علماً بأنها لم تعلن سوى عن 70% من قوتها فقط، ولكن سيكون المقبل أفضل بكثير، ونحن ننتظر طرح عدد كبير من الأعمال الفنية سواء فى موسم رمضان وخارج الموسم.

أعمال فنية

خارج سباق رمضان قدمت أعمالاً جيدة أيضاً ولا تقل فى قيمتها الفنية ودورها الاجتماعى عن أعمال رمضان، وقد غيرت فكرة أن الموسم الدرامى مقتصر فقط على شهر رمضان، ولكن الأعمال الفنية التى تم عرضها خارج الموسم خلقت فرص عمل لأعضاء النقابة، وحدّت من فكرة البطالة، وجعلت الخير يعم على الجميع سواء على الفنانين وكل من وراء الكاميرا.