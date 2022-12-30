محمد منير يبدأ حفل رأس السنة بأغنية «يا عروسة النيل»

صعد الكينج محمد منير، منذ قليل، على مسرح حفلته الغنائية المقامة الآن في أحد الفنادق التي تقع في منطقة التجمع الخامس للاحتفال برأس السنة 2023.

الجمهور يهتف لمحمد منير: الكبير كبير

واختار الكينج محمد منير أغنية «يا عروسة النيل» ليبدأ بها حفله الغنائي، وبعدها قدم عددا من الأغاني منها «علموني عينيكي، والكون كله بيدور، وعلي صوتك بالغنا».

وبمجرد صعود الكينج على المسرح رحب به الجمهور بطريقتهم الخاصة قائلين «الكبير كبير يا محمد يا منير»، وبعدها هنأهم منير بالعام الجديد.

يذكر أن الحفل من المقرر أن ينطلق في تمام الساعة الثامنة بعد ثلاث ساعات من فتح أبواب النادي لاستقبال جمهور محمد منير، وهو الحفل الذي من المقرر أن يشدو فيه منير بأغنيات الليلة يا سمرا وحدوتة مصرية وعلي صوتك بالغنا ولالي.