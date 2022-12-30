عضو لجنة تطوير الري: سنصل إلى 12 مليون فدان من الأراضي المستصلحة في 2023

أكد الدكتور على إسماعيل، عضو لجنة تطوير الرى ونائب رئيس معهد بحوث الأراضى، أن الدولة تعمل بقوة فى المشروع القومى لاستصلاح الأراضى والعمل على مساحة الرقعة الزراعية، التى ستصل إلى 12 مليون فدان فى 2025، ما يعمل على تحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتى وتغطية جزء كبير من المحاصيل الاستراتيجية، مثل «القمح، السكر، الذرة، الزيوت، الأرز»، لافتاً إلى أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر والذى سنصل إليه فى 2023.

علي إسماعيل: 90% من الأراضي الجديدة تعمل بالري الحديث

وثمن دور الرئيس السيسى فى قطاع الزراعة، الذى يعد من أهم اهتمامات الدولة والمشروعات القومية، مشيراً إلى المشروع القومى لتطوير وتحديث الرى، الذى يعتبر من أهم المشروعات القومية التى تستهدف ترشيد المياه وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام وحسن استغلال الأراضى، لافتاً إلى أن 90% من الأراضى الجديدة أصبحت تعمل بالرى الحديث بعد أن كانت بالغمر.

وأضاف عضو لجنة تطوير الرى استهداف 370 ألف فدان لزراعة بنجر السكر بالصعيد بنظم الرى الحديث، منها 275 ألف فدان فى محافظات «أسوان والأقصر وقنا»، بالإضافة إلى مليون فدان للمحاصيل البستانية بمحافظات الشرقية والبحيرة وأسيوط والمنيا كمرحلة أولى. وأضاف الدكتور على إسماعيل أن مشروع تبطين الترع وصل إلى 7000 كيلومتر فى الترع الرئيسية والفرعية لتوفير نحو 10 مليارات متر مكعب مياه لاستخدامها فى زراعة الأراضى الجديدة.

نستهدف مليون فدان محاصيل بستانية بالمحافظات بالنظام الحديث

وأوضح نائب رئيس معهد بحوث الأراضى أن الدولة تسعى بكل قواها للحفاظ على المياه وتوفيرها من خلال مشروعات متعددة، منها إعادة تدوير المياه فى العلمين الجديدة وبحر البقر ومعالجة مياه الصرف الزراعى لتوفير 8 مليارات متر مكعب من المياه. بالإضافة لتحسين مستوى الحياة فى الريف من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأكد إسماعيل أن 2023 ستشهد جزءاً كبيراً من الاكتفاء الذاتى، وسنصل إلى مساحة 4٫5 مليون فدان من القمح، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وزيادة مساحة الزيتون.