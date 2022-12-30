المستشار العلمي لـ«مستقبل مصر»: توجهات رئاسية بالتوسع في المحاصيل الاستراتيجية

أكد الدكتور ياسر عبدالحكيم، المستشار العلمى للمشروع القومى مستقبل مصر، أن هناك توجهاً من القيادة السياسية للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، مثل «القطن والقمح والذرة والزيوت والسكر» وتقليل نسبة الاستيراد، موضحاً أن مشروع مستقبل مصر أسهم بنسبة كبيرة فى تقليل فجوة السكر، وأصبح أكبر مورد لبنجر السكر للمصانع، حيث كانت مصر تقوم باستيراد 30% من السكر وتنتج 70% والآن أصبح الإنتاج 90%، بالإضافة لقيامه بالتوسع فى زراعة القمح لتقليل الاستيراد خاصة بعد أزمة أوكرانيا وروسيا، لافتاً إلى وجود توجه رئاسى للاكتفاء الذاتى من القمح.

عبدالحكيم: مشروع الصوب الزراعية يستهدف 100 ألف صوبة

وأوضح «عبدالحكيم» أن مشروع مستقبل مصر يتوسع بالرقعة الزراعية أفقياً ومساحته 2٫2 مليون فدان والهدف منه هو تقليل الاستيراد.

وأشار إلى مشروع الصوب الزراعية، الذى يستهدف 100 ألف صوبة، حيث تم الوصول إلى 34 ألفاً إلى الآن، إنتاجها للتصدير لتوفير العملة الصعبة وتقليل استهلاك المياه، مؤكداً أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من محاصيل الخضر، لافتاً إلى أن الصوب تعمل على التحكم النسبى فى التغيرات المناخية والتقلبات الجوية كما تسهم فى ضبط أسعار الخضر بالسوق.

التغيرات المناخية أهم التحديات التي تواجه الزراعة

وأضاف أن التغيرات المناخية أهم التحديات التى تواجه الزراعة، وهى ناتجة من الاحتباس الحرارى الناتج من المصانع فى الدول الكبرى، وللتغلب عليه لا بد من تقليل مصدر الانبعاثات من خلال زيادة الرقعة الزراعية لتقليل نسبة الغازات الكربونية.

وأكد المستشار العلمى للمشروع القومى مستقبل مصر أن المشروعات القومية الموجودة مثل «مشروع مستقبل مصر، ومشروع النخيل، وتوشكى والصوب الزراعية والدلتا الجديدة» كافية لتحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من عدد كبير من المحاصيل، مؤكدا أن مصر متميزة فى إنتاج أصناف التقاوى من المحاصيل الحقلية التى تناسب التغيرات المناخية وتستهلك مياهاً أقل، فى حين أن مصر تقوم باستيراد أكثر من 90% من تقاوى الخضر والفاكهة، وهو الأمر الذى كان سبباً فى إقامة المشروع القومى لإنتاج الخضر وأصبح يقوم بإنتاج بعض الأصناف.