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«الزراعة»: تعظيم إنتاجية 9.7 مليون فدان من خلال النظم التكنولوجية الحديثة

كتب:

هاجر عمر
01:53 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن تطوير الدولة المصرية لقطاع الزراعة كان واضح جدًا خلال الفترة الأخيرة، من خلال المشروعات التي دشنتها الدولة.

وأشار إلى أن العديد من المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها سواء لزيادة المساحة المنتجة في مصر كمشروع توشكى وشرق العوينات وتعمير وتنمية سيناء والريف المصري الجديد والدلتا الجديدة إلى جانب مشروع «مستقبل مصر»، الذي يعد نموذجًا لعملية تطوير القطاع الزراعي وزيادة المساحة المنزرعة.

زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية القديمة 

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية القديمة «9.7 مليون فدان»، متابعًا: «نستهدف تعظيم الإنتاجية من كل متر أرض، ومن كل قطرة مياه يتم استخدامها في قطاع الزراعة، من خلال تطوير التقاوي وتطوير نظم الزراعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على العناصر الفنية المتخصصة التي تعظم من إنتاج الأراضي الزراعية وتحقق الإكتفاء من المحاصيل».

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