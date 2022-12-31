4 متهمين وراء مقتل شاب وإصابة صديقه بعد مطاردتهما في الشارع بالأزبكية

كشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل شاب وإصابة صديقه، وذلك بعد تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الواقعة الكائنة بشارع الجمهورية، عن أن 4 متهمين وراء ارتكاب الواقعة.

كاميرات المراقبة

وأضافت التحريات، من خلال فيديوهات كاميرات المراقبة، أنه أثناء مرور المجني عليهما من شارع الجمهورية استوقفوهما المتهمين لسرقتهم، إلا أن المجني عليهما حاولا الهرب فتم مطاردتهما حتى تمكنوا منهما وتم تسديد عدة طعنات لهما بواسطة أسلحة بيضاء وتركوهما في الشارع وتمكنوا من الفرار، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهمين وضبطهم لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الأزبكية، بلاغا بقيام مجهولين بقتل شاب وإصابة صديقة بطعنه نافذة بالصدر بعد مطاردتهما في شارع الجمهورية، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «يوسف محمد» في العقد الثالث من العمر، وبفحص الجثة تبين إصابته بعدة طعنات في الصدر، كما تبين إصابة صديقة ويدعى «سوفيان آدم» في العقد الثالث من العمر بطعنة في الصدر، وتم نقله إلى مستشفى صيدناوي، والتي قررت تحويله إلى مستشفى الدمرداش بسبب حالته الحرجة.

وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة ضبط الجناة.