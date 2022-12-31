نصيحة «الأرصاد» للمواطنين في ليلة رأس السنة: ارتدوا ملابس ثقيلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يجب الحذر من انخفاض درجات الحرارة في فترات الليل خلال الاحتفال بأعياد الكريسماس.

وأشارت إلى أنه خلال فترات النهار ستستقر درجات الحرارة، وستسطع أشعة الشمس، وسيكون هناك شعور بالدفء، وستسود أجواء لطيفة على أغلب مناطق الجمهورية، ومع دخول ساعات المساء ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

«الصغرى» في القاهرة الكبرى تسجل 10 مئوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن درجات الحرارة تصل لـ10 مئوية على القاهرة الكبرى فترات الليل، وبعض المناطق من شمال الصعيد والمدن الجديدة تنخفض عن 10 درجات، وفي وسط سيناء ومرتفعات سانت كاترين تصل لـ4 و5 درجات مئوية.

وشددت «غانم» على ضرورة ارتداء ملابس شتوية ثقيلة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خصوصا أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض نهارا، حيث تتراوح بين 19 و20 مئوية على القاهرة الكبرى.

انخفاض درجات الحرارة في بداية شهر يناير

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع بداية شهر يناير ستنخفض درجات الحرارة خلال فترات النهار بشكل أكبر، موضحة أن الأجواء خلال فترات الليل ستتراوح من باردة لشديدة البرودة، ويجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.