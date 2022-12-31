الأرصاد تكشف حالة الطقس في سانت كاترين: درجة مئوية ليلا والرطوبة 63% بجبل موسى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن سانت كاترين اليوم السبت، تسجل درجة حرارة عظمى 14، والصغرى 4 درجات مئوية، وتنخفض إلى 1 درجة خلال ساعات الليل الأخيرة.

فيما سجلت أجهزة الرصد الداخلية في محافظة جنوب سيناء، أن قراءات طقس سانت كاترين مساء الجمعة، وخلال الساعات الأولى من فجر السبت 1 درجة مئوية، والعظمى 14 درجة ونسبة الرطوبة 41%، وسرعة الرياح 16كم / ساعة، ونسبة الأمطار 10%.

طقس جبل موسى الحرارة 1 تحت الصفر والرطوبة 63%

فيما جاءت قراءات الطقس في جبل موسى السبت، درجة الحرارة 1 تحت الصفر ونسبة 63% وسرعة الرياح 5 كم/ ساعة، طقس مدينة دهب درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية، فيما جاءت توقعات حالة الطقس فى مدينة دهب السبت نسبة الرطوبة نحو 47%، وسرعة الرياح 16 كم/ ساعة ودرجة الحرارة العظمى 24 أما الصغرى 16 درجة مئوية.

استعدادات محافظة جنوب سيناء لمواجهة تقلبات الطقس

يوجد خطة لمواجهة السيول والأمطار، يتم توزيعها على مجالس المدن للتدخل السريع حال حدوث السيول، وقال محافظ جنوب سيناء إن شركة المياه جهزت سيارات نقل لإزالة أي أمطار متراكمة، وتوفير لوادر تابعة لمجالس المدن وإدارة الطرق لإزالة أي مخالفات من الصخور والرمال جراء الأمطار والسيول.