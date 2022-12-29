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ضبط مخدرات بـ35 ألف جنيه بحوزة شخص بالقاهرة بقصد الاتجار

كتب:

محمد بركات
01:18 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وتلقت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامي.

ضبط المخدرات

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالي - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(35 ألف جنيه) تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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