إعدام 100 كيلو لحوم فاسدة وضبط 31 مخالفة تموينية بطهطا (صور)

أختام مزورة، ولصق خصية في لحوم أنثى، وذبح خارج السلخانة، والتحفظ على 100 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 31 محضر لمحلات جزارة، حصيلة حملة تموينية مكبرة شهدها مركز طهطا بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وكثفت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، تعاونها مديرية الطب البيطري، وبالتعاون مع حماية المستهلك، من حملاتها لضبط الأسواق، ومراقبة الأسعار، وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية داخل المحافظة.

الجهات المعنية بالحملة

وشهد مركز طهطا بمحافظة سوهاج، حملة مكبرة اليوم الخميس، بقيادة الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، يرافقه الدكتور ريمون فايز، طبيب بيطري بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، وسحر حامد عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين، وذلك بالإشتراك مع لجنة مكبرة من الصحه والتموين والطب البيطري والبيئة ومجلس مدينة طهطا، وبمشاركة قوة سرية من مباحث التموين وقوة من قسم شرطة طهطا.

ضبط 31 مخالفة تموينية بطهطا

وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على الأسواق ومحلات الجزارة بقرى وبندر مركز طهطا، بمحافظة سوهاج، وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات متعددة وتحرير 31 محضر بمخالفات متنوعة، تتضمن ذبح خارج السلخانة، وأختام مزورة، وعدم تغطية اللحوم بشاش أبيض، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة.

إعدام 100 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

كما تم التحفظ على 100 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعدما تبين وجود أختام مزورة عليها، وتم إعدام الكمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملة.