إعدام نصف طن لحوم فاسدة وضبط 32 شيكارة دقيق مدعم في حملات بسوهاج

بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، شنت الأجهزة الرقابية بالمحافظة حملات موسعة على الأسواق، في إطار استعدادها لاستقبال عيد الأضحى، أسفرت عن إعدام نحو نصف طن من اللحوم الفاسدة ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 32 شيكارة دقيق بلدي مدعم، قبل تهريبها للبيع في السوق السوداء.

قامت الفرق التفتيشية التابعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، والمكاتب التابعة لها، وبتوجيهات من الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل المديرية، وتعليمات الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي، وتحت إشراف السيد محمد حسن، مراقب عام الأغذية بالمديرية، بشن عدة حملات تفتيشية مكبرة على أماكن عرض وبيع وتجهيز وتصنيع وحفظ اللحوم والمجمدات على مستوى محافظة سوهاج، بصورة مكثفة، مع اقتراب عيد الأضحى.

إعدام 481 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتور سامي النجار، إلى أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 481 كيلوجرام من اللحوم والمجمدات وأحشاء الحيوانات غير صالح للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في الخواص الطبيعية، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإعدام الكمية المضبوطة.

وأضافت الدكتورة كريمة حامد، وكيل المديرية، أنه تم تحرير 196 محضر جنحة، تمثلت في 118 محضر جنحة، لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء، و69 محضر عرض اللحوم خارج حدود المحل، وعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة، و9 محاضر مختلفة ما بين محظورات ورخصة بائع متجول واشتراطات نقل اللحوم.

سحب 68 عينة من اللحوم والمجمدات المضبوطة

وأشارت الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة في محافظة سوهاج، إلى أنه تم سحب عدد 68 عينة من اللحوم والمجمدات المضبوطة بمختلف أنواعها، وإرسالها إلى المعامل المختصة للتحليل، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد التأكد من عدم صلاحيتها، تم إعدامها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، قال السيد محمد حسن، مراقب عام الأغذية بالمديرية، إنه تم التوصية بإغلاق عدد 32 منشآة غذائية، لعدم وجود ترخيص، ووجود خطر داهم على الصحة العامة، مشيراً إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، وخطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، ويجري استمرار الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين بالمحافظة.

ضبط 32 شيكارة دقيق قبل البيع بالسوق السوداء

كما وجهت مديرية التموين بمحافظة سوهاج عدة حملات بمراكز المحافظة لضبط الأسواق، بإشراف المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد حسين، وكيل مديرية التموين، والعميد رأفت رشوان، مدير مباحث التموين، تم خلالها ضبط 32 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وزن 50 كليوجرام للشيكارة، قبل بيعها في السوق السوداء، تم التحفظ عليها في المطحن، كما تم تحرير عدة محاضر تنوعت بين عدم إعلان عن أسعار، وعدد 2 محضر مواصفات، وعدد 2 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 1 محضر نقص ميزان، وعدد 1 محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين خلال الحملة.