«الأرصاد» تكشف مناطق سقوط الأمطار ليلة رأس السنة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع سقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بصورة أكبر، خصوصًا مع تأثرنا بوجود منخفض جوي متعنق بطبقات الجو العليا وتأثيره أكبر بمطروح والإسكندرية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وهذه المحافظات هي المحافظات الأكثر عرضة لسقوط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة على مدار اليوم، ولكن متوقع ألا يكون لها تأثيرًا كبيرًا على أعمال الأنشطة اليومية ولكن هذه المناطق ستشهد سقوطًا للأمطار.

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن سقوط الأمطار سيصاحبه انخفاضا ملحوظًا في درجات الحرارة خصوصا على المناطق الساحلية مثل الإسكندرية، إذ متوقع سقوط الأمطار المتوسطة على محافظة الإسكندرية ولكنها لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية ولن تصل للأمطار الغزيرة، موضحة أنَّ الأمطار ستسقط على شكل متقطع خلال اليوم.

الشبورة المائية فترات الصباح وساعات الليل المتأخرة

وتابعت أنَّ باقي محافظات الجمهورية ليس بها أي فرص لـ سقوط الأمطار، باستثناء محافظات الإسكندرية ومطروح والعلمين والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والمناطق الشمالية من محافظات الوجه البحري، محذرة من الشبورة المائية فترات الصباح وساعات الليل المتأخرة، خصوصًا مع زيادة كثافة الشبورة المائية، وبدأت تؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق، مما يشكل خطورة على قائدي المركبات ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.