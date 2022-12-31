ضبط 6 أطنان أرز أبيض قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملات مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، أسفرت عن ضبط 6 أطنان أرز أبيض قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط سيارة محملة بـ 6 أطنان أرز

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بنطاق مركز ومدينة ههيا، وتمكنت أثناء مرورها على طريق «ههيا - أبو كبير» الدائري من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون قادمة من الدقهلية متوجهة إلى القاهرة محملة بكمية من اﻷرز اﻷبيض حجمها 6 أطنان مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها، ومعبأة في 240 شيكارة، وزنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جراما، وتم تحرير المحضر رقم 14627 لسنة 2022 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

تحرير محضر لتاجر تمويني

كما قامت قامت الحملة بالتوجه للتفتيش على التجار التموينيين بنطاق مركز ومدينة ههيا، وأثناء جرد السلع التموينية الموجودة لدى أحد التجار بقرية السكاكرة تبين قيامه بالتصرف في كمية من السلع التموينية تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 25 ألفا و217 جنيها ببيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 14628 لسنة 2022 جنح ههيا.