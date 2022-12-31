«صناع الخير»: 30 صيادا يبدأون عاما جديدا بمراكب آمنة في قرية بساط كريم (فيديو)

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إنه كان في جولة مع وزيرة الهجرة منذ شهرين ونصف في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكان أهالي قرية بساط كريم الدين في حاجة إلى تطوير مراكبهم وتسليمها جديدة لهم.

تصنيع المراكب وتوفير ثلاجة لحفظ الأسماك وبقية أدوات الصيد المطلوبة

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ماهر، أنه تم بحث 12 أسرة وتم الوصول إلى 30 أسرة، وجرى تصنيع المراكب وتوفير ثلاجة لحفظ الأسماك وبقية أدوات الصيد المطلوبة.

صيادون يعملون بمراكب الآخرين سواء بالإيجار أو عمالة

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، «كان هناك مجموعة من الصيادين يعملون بمراكب الآخرين سواء بالإيجار أو عمالة عند بعض الملاك وكان طلبهم هو امتلاك بعض المراكب، وآخرون تهالكت مراكبهم فجددناها واشترينا مراكب جديدة لهم.. المراكب تعمل بالمواتير بعد أن كانت المراكب القديمة تعمل بالتجديف، سلمنا مراكب بالمواتير الحديثة وأدوات الصيد مثل الشباك ونتواصل مع هيئة الثروة السمكية لتقديم المزيد من التسهيلات للحفاظ على الثروة السمكية».