حبس عاطلين وربة منزل لإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطلين وربة منزل لإدارتهم ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية في منزل أحدهم، وتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث.

ضبط 3 بينهم ربة منزل للاتجار في السلاح

وكانت مباحث القليوبية ضبطت شخصين وربة منزل يديرون ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار، متخذين من منزل أحدهم وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي في شبرا الخيمة دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهم 3 فرد خرطوش وأدوات التصنيع وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بحبسهم وتحريز المضبوطات.

معلومات سرية تقود إلى المتهمين

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، تفيد قيام شخصين وربة منزل بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وترويجها بمنطقة شبرا الخيمة دائرة قسم ثاني.

وتم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، فداهمت قوة كبيرة من مباحث القسم المنزل وتم ضبطهم، وبتفتيش المكان تم العثور على 3 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار، وعدد من أجزاء وأدوات التركيب والإصلاح والتصنيع و3 قطع سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

العقوبة القانونية

وقال أحمد داود، محام، لـ«الوطن»، إن العقوبة المقررة في القانون على المتهمين تكون على تعديل السلاح أو الاتجار فيه، حيث تصل عقوبة تعديل السلاح الصوت إلى سلاح ناري للسجن من سنة لـ3 سنوات، أما عقوبة الاتجار فتصل إلى السجن المشدد 10 سنوات.